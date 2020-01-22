Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол

Матч студенческой баскетбольной лиги США закончился дракой

14:23
Драка в матче студенческой лиги «Канзас» — «Канзас Стейт». Фото GETTY IMAGES
Драка в матче студенческой лиги «Канзас» — «Канзас Стейт». Фото GETTY IMAGES

Встреча регулярного чемпионата NCAA «Канзас» — «Канзас Стейт» (81:60) завершилась массовой дракой, сообщает USA Today. За 6,4 секунды до конца матча форвард «Канзаса» Сильвио Де Соуза остановил игрока «Канзас Стейт» ДеДжуана Гордона блокшотом, после чего вступил с ним в перепалку.

Это не понравилось другим баскетболистам «Канзас Стейт», завязалась потасовка, к которой подключились игроки «Канзаса». Отмечается, что Де Соуза едва не использовал стул в качестве подручного средства во время драки, но его успел остановить ассистент тренера «Канзас Стейт» Джерранс Ховард.

Судьи долго разбирались в эпизоде, в результате, на площадке остались по пять баскетболистов от каждой команды, остальные были удалены за то, что покинули скамейку запасных. Арбитры дали по одному техническому фолу обоим коллективам, игрок «Канзас Стейт» успешно исполнил один из штрафных бросков за 0,1 секунды до окончания игрового времени и установил финальный счет встречи.

Интересно, что один из зачинщиков драки, Сильвио Де Соуза, в 2018 году был отстранен от участия в соревнованиях и учебы в университете на два года из-за коррупционного скандала, но после удовлетворения апелляции пропустил лишь один год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир