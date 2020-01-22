Матч студенческой баскетбольной лиги США закончился дракой

Встреча регулярного чемпионата NCAA «Канзас» — «Канзас Стейт» (81:60) завершилась массовой дракой, сообщает USA Today. За 6,4 секунды до конца матча форвард «Канзаса» Сильвио Де Соуза остановил игрока «Канзас Стейт» ДеДжуана Гордона блокшотом, после чего вступил с ним в перепалку.

Это не понравилось другим баскетболистам «Канзас Стейт», завязалась потасовка, к которой подключились игроки «Канзаса». Отмечается, что Де Соуза едва не использовал стул в качестве подручного средства во время драки, но его успел остановить ассистент тренера «Канзас Стейт» Джерранс Ховард.

Судьи долго разбирались в эпизоде, в результате, на площадке остались по пять баскетболистов от каждой команды, остальные были удалены за то, что покинули скамейку запасных. Арбитры дали по одному техническому фолу обоим коллективам, игрок «Канзас Стейт» успешно исполнил один из штрафных бросков за 0,1 секунды до окончания игрового времени и установил финальный счет встречи.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC — ESPN (@espn) January 22, 2020

Интересно, что один из зачинщиков драки, Сильвио Де Соуза, в 2018 году был отстранен от участия в соревнованиях и учебы в университете на два года из-за коррупционного скандала, но после удовлетворения апелляции пропустил лишь один год.