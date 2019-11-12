Масколюнас возглавил сборную Литвы

Дарюс Масколюнас назначен главным тренером сборной Литвы, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола страны. На заседании исполкома организации он получил 13 голосов, тренер «Шяуляя» Антанас Сирейка — один. Масколюнас входит в тренерский штаб «Жальгириса», ассистируя Шарунасу Ясикявичюсу. Его кандидатуру предложил президент федерации Арвидас Сабонис.

Предыдущий главный тренер Дайнюс Адомайтис ушел в отставку после неудачи на чемпионате мира-2019.

Помимо ассистента тренера «Жальгириса», в число возможных кандидатов входил сам главный тренер Шарунас Ясикявичюс, а также тренеры «Химок» и «Олимпиакоса» Римас Куртинайтис и Кестутис Кемзура.