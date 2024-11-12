Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 15:03

Мария Вадеева планирует вернуться в общую группу в конце ноября

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лидер БК УГМК и сборной России Мария Вадеева постепенно восстанавливается от неприятного повреждения, которое было обнаружено после игры с «Новосибирском» в середине октября. Центровая уже неделю заниматься по индивидуальной программе. Ориентировочное возвращение в общую группу должно состояться в конце ноября.

В текущем сезоне Вадеева приняла участие в пяти матчах Премьер-лиги, в среднем набирая 8,6 очка, 7,0 подбора и 1,0 передачи за 17:24 на паркете. Отметим, что прошлый сезон Мария пропустила из-за декретного отпуска.

Мария Вадеева
Читайте также
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Вячеслав Дацик: «Сашу Емельяненко за такие слова любой боец СВО убьет»
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
CNN сообщил о намерении Мелании Трамп пропустить встречу с Джилл Байден в Белом доме
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российского баскетболиста Демина назвали новичком недели в NCAA

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости