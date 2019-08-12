Атакующий защитник Виталий Лютыч останется в "Цмоки-Минск". 27-летний белорус продлил контракт с клубом, сообщается на официальной странице "Цмоки-Минск" ВКонтакте.

Игрок сборной Белоруссии ранее выступал за минскую команду, однако, во второй половине минувшего сезона получил травму и не смог помочь партнерам в последних матчах.

Лютыч выступал в составе минчан с 2013 по 2016 года, затем год провел в таллиннском "Калеве", а позже перебрался в красноярский "Енисей". В 2018 году он вновь вернулся в "Цмоки-Минск", где в 17 проведенных матчах Единой лиги ВТБ отметился 11,5 очками, 3,1 подбора и 0,8 ассиста. В Кубке ФИБА – 13,3 очками, 5,3 подборами и 0,5 ассистами.