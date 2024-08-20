Лукич прокомментировал продление контракта с мужской сборной России по баскетболу

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич прокомментировал продление контракта с национальной командой.

«Сейчас не только баскетбол, но и весь российский спорт находится в нехорошем положении из-за санкций. У меня есть жизненный опыт в подобных обстоятельствах. Похожая ситуация происходила со сборной Сербии по баскетболу — мы тоже с 1990 по 1994 годы были под санкциями. Тогда не было выхода, и в тот момент великие сербские тренеры никогда не отказывались работать со сборными.

Я не боюсь работать в такой ситуации, потому что уверен: все, что мы сейчас делаем, закладывает будущее российского баскетбола. Нужно просто идти дальше по этому пути, не сворачивая, дать возможность проявлять себя молодым игрокам и не упускать из вида тех, кто находится за границей», — приводит слова Лукича пресс-служба РФБ.

Лукич возглавил сборную России в октябре 2021 года. В настоящее время отечественные баскетбольные команды отстранены от международных турниров.