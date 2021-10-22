Лукич прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной России по баскетболу

Зоран Лукич прокомментировал свое назначение на пост главного тренера мужской сборной России по баскетболу.

«В конце сентября у нас состоялась первая встреча с Андреем Кириленко и руководством федерации. Пообщались продуктивно, я сразу почувствовал большой интерес. А в эту среду я представил тренерскому совету РФБ свою философию, взгляды на то, в каком направлении дальше должна развиваться сборная России. Тоже хороший конструктивный разговор, все прошло позитивно, без тяжелых моментов.



В «Нижнем Новгороде» мы традиционно стараемся максимально соблюдать баланс между достижением спортивного результата и предоставлением практики молодым игрокам. Часто тренерам бывает трудно найти эту середину, но я в этом котле варюсь уже много лет, здесь для меня нет ничего нового. Именно этого ждут от меня в российской сборной. Возглавить национальную команду — большая честь, но такое предложение я принял бы только от двух сборных — России и Сербии», — приводит официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ) слова Лукича.

Сегодня, 22 октября, РФБ объявила о назначении Лукича на пост главного тренера сборной России. При этом 50-летний сербский специалист будет совмещать работу в национальной команде с работой в «Нижнем Новгороде».