Лукич отметил командную химию между игроками сборной России

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил, что российские игроки сумели сохранить командную химию, несмотря на непростой сезон.

«Для меня неожиданностью стала командная химия сборной, игроки приходят максимально мотивированными. Сезон по понятным причинам был непростым, но с другой стороны российские игроки получили игровое время, это мне значительно помогло как тренеру сборной. Для сборной это огромный плюс», — приводит ТАСС слова Лукича.

9 и 11 июня национальная команда России проведет в Новогорске товарищеские матчи с командой Белоруссии.

Российские клубы и сборная по баскетболу с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.