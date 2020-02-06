«Лос-Анджелес Лейкерс» хотят получить Маркуса Морриса, «Нью-Йорк Никс» просит Кайла Кузму взамен

Руководство «Нью-Йорка» провело разговор с «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу форварда «озерников» Кайла Кузмы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Как сообщает источник, «Лейкерс» заинтересованы в форварде Маркусе Моррисе, за которого «Никс» хотят взамен получить Кузму. Сделку усложняет тот факт, что «желто-фиолетовым» придется отдавать кого-то еще помимо Кузмы (называются имена Дэнни Грина, Демаркуса Казинса, Эйвери Брэдли), чтобы уравнять стороны по зарплате.

В сезоне-2019/20 24-летний Кузма набирает 13,1 очка, 4,4 подбора и 1,1 ассиста в среднем за игру. 30-летний Моррис набирает в среднем 19,6 очка, 5,4 подбора и 1,4 ассиста за игру. Рынок обменов в НБА закроется 6 февраля.