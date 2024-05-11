«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии с УНИКСом в полуфинале Единой лиги ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома победил казанский УНИКС в третьем матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

Встреча во дворце спорта «Баскет-Холл» в Краснодаре завершилась со счетом 89:83 в пользу железнодорожников. Самым результативным игроком противостояния стал баскетболист гостей Джален Рэйнольдс, набравший 24 очка. У победителей 20 очков в активе Окаро Уайта.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Локомотива-Кубань». Следующий матч состоится 13 мая Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА соперничает с «Зенитом». После трех матчей армейцы ведут в серии 2-1.