Лев Лещенко высказался о смерти бывшего тренера ЦСКА Ивковича
Заслуженный артист России Лев Лещенко отреагировал на информацию о смерти баскетбольного тренера Душана Ивковича.
Ранее, 16 сентября, стало известно, что Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде.
«Элегантный человек, большой умница! Ивкович всегда был подтянут и хорошо одет. Интеллигент от баскетбола. ЦСКА замечательно играл при нем. Ивкович был яркой личностью. И его команды всегда добивались хорошего результата», — сказал Лещенко «СЭ».
В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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