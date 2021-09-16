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Лев Лещенко высказался о смерти бывшего тренера ЦСКА Ивковича

12:20
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Заслуженный артист России Лев Лещенко отреагировал на информацию о смерти баскетбольного тренера Душана Ивковича.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что Ивкович умер в возрасте 77 лет в Белграде.

«Элегантный человек, большой умница! Ивкович всегда был подтянут и хорошо одет. Интеллигент от баскетбола. ЦСКА замечательно играл при нем. Ивкович был яркой личностью. И его команды всегда добивались хорошего результата», — сказал Лещенко «СЭ».

В России Ивкович известен по работе с московскими ЦСКА и «Динамо». Вместе с армейцами сербский специалист трижды выигрывал чемпионат России и один раз выигрывал Кубок страны, а с бело-голубыми становился обладателем Кубка УЛЕБ.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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