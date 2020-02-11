Леброн Джеймс сказал, что не уверен в своем участии на Олимпиаде-2020

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал попадание в расширенный состав сборной США на летние Олимпийские игры-2020 в Токио. Баскетболист выразил сомнения по поводу своего участия в баскетбольном турнире Игр.

— Посмотрим, в каком состоянии будет мое тело, — цитирует Talkbasket Джеймса. — Надеюсь, что в этом году зайду как можно дальше в плей-офф. К тому же, нужно будет понять, где будут мои мысли, как будет настроена семья. В общем, есть много факторов, но самое главное, что мое имя — в списке.

35-летний Джеймс дважды становился олимпийским чемпионом — в 2008 и 2012 годах. Он пропустил Олимпиаду-2016 в Рио из-за непростого сезона в НБА. Тогда Джеймс выиграл свой третий и последний на данный момент титул чемпиона НБА в карьере, победив в финальной серии «Голден Стейт».