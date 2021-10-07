Куртинайтис считает, что руководители ФИБА не любят баскетбол
Бывший главный тренер «Химок», олимпийский чемпион Римас Куртинайтис раскритиковал систему отбора национальных сборных на крупные турниры.
— Новым тренером сборной стал наставник пермской «Пармы» Казис Максвитис. Он способен дать команде новый импульс?
— Он очень хорошо знает поколение, которое сейчас выходит на первые роли. Он работал с ними на юниорском уровне, выиграл с ребятами три чемпионата Европы и чемпионат мира (U-20). Возможно, у него будет лучше контакт с баскетболистами, чем у предшественника. С другой стороны, Казис попал в очень тяжелые условия. В ноябре ему начинать отбор на чемпионат мира, а в сборной идет смена поколений. Из тех, кто играл в олимпийской квалификации, семь человек завершили карьеру в национальной команде. Плюс история с Евролигой не закончена, ты не можешь вызвать целый ряд топ-игроков.
Играть придется фактически вторым составом. А если ты не попадаешь на ЧМ-2023, то автоматически пролетаешь мимо Олимпиады-2024. Понятно, что и другие команды столкнутся со схожими проблемами. Но все-таки у тех же Чехии и Болгарии (соперники Литвы по отборочной группе. — Прим. «СЭ») нет столько игроков, выступающих в Евролиге. Пожалуй, только Веселы и Везенков. Честно, с этими окнами ФИБА наворотила дел. Командам, которые имеют много игроков высокого уровня — Хорватия, Испания, Греция, Сербия, Литва, — попали в невыгодное положение. Они просто не могут собрать ведущих игроков.
— Раньше было лучше?
— Когда квалификации на крупные турниры проходили летом, то тренер сборной мог весь сезон работать в клубе, а потом у него была пауза в две-три недели, чтобы переключиться, а также получить в свое распоряжение всех сильнейших, включая баскетболистов из НБА. Это был здравый подход. В ФИБА решили сделать квалификацию по аналогии с футболом, но получился полуфабрикат. Но если в футболе все клубные турниры прерываются ради сборных, то ФИБА не смогла этого добиться.
— Когда уже появились окна для сборных, вы были тренером клуба Евролиги. Тяжело было вести переговоры с федерациями?
— Приведу пример. В середине прошлого сезона, когда у «Химок» сломался Алексей Швед и Стефан Йович, на позиции первого номера у нас остался только Вячеслав Зайцев. Ему приходит вызов в сборную. Я объясняю, что не могу его отпустить. У нас очень сложная кадровая ситуация. Я понимаю тренера Базаревича, ведь сам играл за сборную примерно 20 лет, за СССР и за Литву. Но ситуация, в которую всех поставила ФИБА, — просто нонсенс. Я проработал в исполнительном комитете ФИБА четыре года. Уже тогда заметил, что многие вопросы они решают как чиновники, которые не любят баскетбол.
В ноябре 2021 года стартует второй круг квалификации на чемпионат мира по баскетболу-2023, сборная России попала в группу H с Италией, Исландией и Нидерландами.
«Если «Химки» не пойдут навстречу, то все-таки придется обратиться в суд». Римас Куртинайтис — о долгах
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю