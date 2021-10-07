Куртинайтис считает, что руководители ФИБА не любят баскетбол

Бывший главный тренер «Химок», олимпийский чемпион Римас Куртинайтис раскритиковал систему отбора национальных сборных на крупные турниры.

— Новым тренером сборной стал наставник пермской «Пармы» Казис Максвитис. Он способен дать команде новый импульс?

— Он очень хорошо знает поколение, которое сейчас выходит на первые роли. Он работал с ними на юниорском уровне, выиграл с ребятами три чемпионата Европы и чемпионат мира (U-20). Возможно, у него будет лучше контакт с баскетболистами, чем у предшественника. С другой стороны, Казис попал в очень тяжелые условия. В ноябре ему начинать отбор на чемпионат мира, а в сборной идет смена поколений. Из тех, кто играл в олимпийской квалификации, семь человек завершили карьеру в национальной команде. Плюс история с Евролигой не закончена, ты не можешь вызвать целый ряд топ-игроков.

Играть придется фактически вторым составом. А если ты не попадаешь на ЧМ-2023, то автоматически пролетаешь мимо Олимпиады-2024. Понятно, что и другие команды столкнутся со схожими проблемами. Но все-таки у тех же Чехии и Болгарии (соперники Литвы по отборочной группе. — Прим. «СЭ») нет столько игроков, выступающих в Евролиге. Пожалуй, только Веселы и Везенков. Честно, с этими окнами ФИБА наворотила дел. Командам, которые имеют много игроков высокого уровня — Хорватия, Испания, Греция, Сербия, Литва, — попали в невыгодное положение. Они просто не могут собрать ведущих игроков.

— Раньше было лучше?

— Когда квалификации на крупные турниры проходили летом, то тренер сборной мог весь сезон работать в клубе, а потом у него была пауза в две-три недели, чтобы переключиться, а также получить в свое распоряжение всех сильнейших, включая баскетболистов из НБА. Это был здравый подход. В ФИБА решили сделать квалификацию по аналогии с футболом, но получился полуфабрикат. Но если в футболе все клубные турниры прерываются ради сборных, то ФИБА не смогла этого добиться.

— Когда уже появились окна для сборных, вы были тренером клуба Евролиги. Тяжело было вести переговоры с федерациями?

— Приведу пример. В середине прошлого сезона, когда у «Химок» сломался Алексей Швед и Стефан Йович, на позиции первого номера у нас остался только Вячеслав Зайцев. Ему приходит вызов в сборную. Я объясняю, что не могу его отпустить. У нас очень сложная кадровая ситуация. Я понимаю тренера Базаревича, ведь сам играл за сборную примерно 20 лет, за СССР и за Литву. Но ситуация, в которую всех поставила ФИБА, — просто нонсенс. Я проработал в исполнительном комитете ФИБА четыре года. Уже тогда заметил, что многие вопросы они решают как чиновники, которые не любят баскетбол.

В ноябре 2021 года стартует второй круг квалификации на чемпионат мира по баскетболу-2023, сборная России попала в группу H с Италией, Исландией и Нидерландами.

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