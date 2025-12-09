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9 декабря 2025, 17:45

Куделин вспомнил, как играл с молодым Кириленко

Серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Игорь Куделин рассказал об игре Андрея Кириленко в молодости.

— Что касается игры, то она у нас была реально поставлена у Еремина. А вот Андрей просто бегал везде, но это играло, скажем так, не злую шутку, а, наоборот, помогало. Если где-то мы прокололись, особенно в защите, тут откуда ни возьмись, юный Андрей Геннадьевич влетает и ставит такую шляпу защитнику.

Он мне говорил: «Подожди, классик, я должен гол забить, а потом буду играть на команду». Вот так и происходило. Он мог три-четыре атаки запороть, потом забивал эти неимоверные два очка, и затем реально превращался в командного игрока, на которого уже все играли. И он спокойно забивал свои очки. Изначально он-то не был там как в сборной, или как после, — сказал Куделин в подкасте Антона Покрашова PonkraSHOW на канале First&Red.

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Андрей Кириленко
Игорь Куделин
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