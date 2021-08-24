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Красноярск примет Квалификационный турнир Кубка ФИБА Европа

14:16
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Директор баскетбольного клуба «Енисей» Владимир Петроковский сообщил, что Красноярск примет турнир Кубка ФИБА Европа.

«Я рад, что город примет престижный международный турнир, а болельщики «Енисея» смогут поддержать команду на домашней арене. Мы приложим все усилия, чтобы провести турнир на высшем уровне», — цитирует Петроковского пресс-служба «Енисея».

Игровые дни квалификационного раунда: 28, 29 сентября и 1 октября.

Дополнительная информация:

https://basket-enisey.ru/news/?id=5322

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Виктория Кравченко все материалы автора

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