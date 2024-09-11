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Сегодня, 10:15

Козин высоко оценил перспективы клуба «Дубай» в Адриатической лиге

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин в интервью «СЭ» назвал хорошим опытом товарищеский матч своей команды в столице ОАЭ, в котором нижегородцы уступили «Дубаю» со счетом 63:71.

— Как вам уровень «Дубая» — одной из самых обсуждаемых команд последнего времени? Как оцените их перспективы в дебютном сезоне в Адриатической лиге (ABA)?

— У «Дубая» действительно хорошая команда с отличными и качественными игроками. Они недавно подписали Дависа Бертанса (бывший игрок «Сан-Антонио» и «Вашингтона»), что, безусловно, усиливает их состав. Этот сезон в АВА обещает быть очень конкурентным. Помимо «Црвены Звезды» и «Партизана» несколько команд значительно усилились, и я уверен, что «Дубай» хорошо выступит в этом турнире.

— Для молодых игроков это был важный опыт?

— Это, несомненно, хороший опыт для нашей команды. Спарринг с сильной иностранной командой.

— Вы еще сыграете товарищеские матчи в ОАЭ?

— К сожалению, у нас не будет возможности провести второй матч с «Дубаем», впереди запланирован товарищеский турнир в Самаре. Сейчас мы добираемся домой, и после одного дня отдыха снова в путь. Далее — подготовка к регулярному сезону Единой лиги и встреча с «Астаной» в Казахстане.

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