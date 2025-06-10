Клюндикова отметила, что рада играть с соотечественницей Косу за «Миннесоту» из WNBA

Российская баскетболистка Мария Клюндикова поделилась впечатлениями от первого матча за «Миннесоту» в WNBA.

26-летняя спортсменка дебютировала за команду 8 июня в победной встрече против «Далласа» (81:65).

«Атмосфера в команде очень хорошая, как внутри, так и за пределами, прям чувствуется команда. Нет наигранности, есть сплоченность в коллективе, это очень важно, когда в команде есть хороший настрой. Перед своей первой игрой я немного нервничала, но вышла очень хорошо, была собранна», — приводит ТАСС слова Клюндиковой.

Также россиянка заявила, что рада играть с соотечественницей Анастасией Олаири Косу, с которой «Миннесота» в мае подписала контракт.

«Я очень рада с Олаири играть вместе, это еще одна моя поддержка здесь, в Миннесоте. Надеюсь, я для нее тоже. Мне очень комфортно, потому что можно поговорить на русском языке. Рада, что она здесь и мы идем к своим целям», — добавила она.

Ранее Клюндикова играла за «Лос-Анджелес», УГМК, курское «Динамо» и «Спарта энд К».