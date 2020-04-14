Китайская баскетбольная ассоциация не планирует возобновлять сезон до 1 июля

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) не планирует возобновлять сезон-2019/20, прерванный из-за коронавируса, до 1 июля, сообщает Eurohoops.

Изначально планировалось, что соревнования возобновятся в мае, однако, по информации источника, руководство лиги не планирует проводить соревнования до 1 июля.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.