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Сегодня, 14:38

Кириленко ждет упорной и интересной игры в матче между российскими и белорусскими баскетболистками

Алина Савинова
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от матча международного турнира «Кубок пари — 2023» между командой «Россия 2» и женской сборной Белоруссии.

«Вчера, как я говорил, уровень команд существенно отличался, наши девочки были сильнее. Жду с нетерпением сегодняшнюю игру, потому что у нас будет играть команда, собранная из игроков до 20 лет. Думаю игра будет упорная и интересная», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Во вторник, 13 июня, основная женская национальная команда России победила сборную Белоруссии со счетом 104:50.

Российские клубы и сборная по баскетболу с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/18005329
баскетбол
Андрей Кириленко
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