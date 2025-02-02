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Сегодня, 18:36

Кириленко рассказал, что подвижек в вопрос допуска сборных России по баскетболу нет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что организация не продвинулась в переговорах с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) по вопросу допуска сборных России на международную арену.

«У нас подвижек никаких нет. Но хорошо, что примеры есть — это важно на будущее для международных федераций, как можно и нужно реагировать. Я, правда, удивлен, что это обсуждается в хоккее — игровые виды спорта будут допущены в последнюю очередь, как мне кажется. Индивидуально спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, а вот команда — все-равно должна быть какая-то принадлежность», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сборные России и Белоруссии отстранены ФИБА от участия в международных турнирах с 2022 года.

Источник: ТАСС
Баскетбол
Андрей Кириленко
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