Кириленко: «Россия — спортивная держава. Но мы перебарщиваем со своей значимостью»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в комментарии для «СЭ» отметил, что нужно подходить с большим уважением ко всем странам в спортивном движении.

«Россия — спортивная держава. Но мы очень перебарщиваем со своей значимостью. При том, что у нас есть действительно огромные заслуги, начиная от Советского Союза. Но порой мы слишком много о себе думаем: «Как так! Исландия нам уже не соперник». Но и там есть хорошие ребята в определенных видах спорта. В Финляндии есть, в странах Африки. Позиция, что мы всегда были сильной державой, порой играет с нами злую шутку, и нам дают щелчок по носу. Нужно подходить с большим уважением ко всем странам в спортивном движении. Не важно, в каком направлении они двигаются, в каком виде спорта участвуют. Мы — спортивная держава, как и огромное количество стран вокруг нас», — сказал Кириленко «СЭ».

Ранее Губерниев заявил, что Россия обязательно станет по-настоящему спортивной страной.