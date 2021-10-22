Кириленко объяснил, почему в РФБ решили назначить Лукича главным тренером сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему федерация приняла решение назначить Зорана Лукича на пост главного тренера мужской сборной России.

«Собрав огромное количество мнений баскетбольных специалистов, РФБ пришла к выводу, что команде просто необходим новый импульс. Через месяц ей предстоят важные матчи на старте квалификации Кубка мира-2023 с Италией и Исландией. Фактически Зорану придется начинать с чистого листа — и сразу в бой, а основную часть подготовки национальной команды отложить до летних сборов.



Нас прежде всего интересовал тренер, который много работал с молодыми игроками, начинающими проявлять себя в качестве звезд взрослого баскетбола. Своей работой в «Нижнем Новгороде» на протяжении многих лет Лукич доказал способность создавать из российских баскетболистов настоящих лидеров. Сейчас для сборной России наступает важное время перестройки, и мы хотим увидеть преображение наших игроков под руководством Зорана из подающих надежды в полноценных игроков национальной команды. Естественно, РФБ будет максимально помогать тренеру в этом», — приводит официальный сайт РФБ слова Кириленко.

Сегодня, 22 октября, РФБ объявила о назначении Лукича на пост главного тренера сборной России. При этом 50-летний сербский специалист будет совмещать работу в национальной команде с работой в «Нижнем Новгороде».