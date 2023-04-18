Кириленко назвал ожидаемым решение FIBA о недопуске российских баскетболистов к отбору на Олимпиаду

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (FIBA) о недопуске мужской сборной России к участию в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024.

«Это ожидаемое решение, конечно, еще Международный олимпийский комитет на прошлом заседании обозначил, что игровых видов спорта не будет. Поэтому на планы [сборной] особенно не влияет», — приводит ТАСС слова Кириленко.

Во вторник, 18 апреля, исполком FIBA принял решение не допускать россиян к квалификационному турниру на Олимпийские игры в Париже. Сообщалось, что сборную России заменит команда Болгарии.