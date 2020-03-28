Катерина Кейру: «Уворачивались в магазине от людей, по итогу очередь. Дистанцию никто не соблюдает!»

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, поделилась впечатлениями от похода в магазин за продуктами. Кейру выразила недоумение, что люди на фоне эпидемии коронавируса не соблюдают дистанцию в очереди.

«Вечернаяя закупка. Вышли в позднее время, чтобы не встречаться с большим количеством людей, но не вышло...

Почти все продукты на месте. Ажиотажа вроде нет сегодня.

Супербыстро выбрали продукты, уворачивались от всех людей и по итогу очередь. Дистанцию никто не соблюдает! И не собирается.

Хорошо, что купили все, что необходимо. Теперь пытаемся понять, когда в магазине меньше людей", — написала Кейру в сториз Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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