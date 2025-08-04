Баскетбол
4 августа, 16:45

Известный итальянский баскетболист Марко Бонамико умер в 68 лет

Руслан Минаев

Скончался известный итальянский баскетболист Марко Бонамико, сообщается на сайте Федерации баскетбола страны. Ему было 68 лет.

«Вчера ночью скончался Марко «Морпех» Бонамико, один из величайших итальянских игроков всех времен. Ему было 68 лет, несколько дней назад он поступил в больницу Белларии. Как спортсмен и как человек он оставил после себя яркое наследие в любой области, где бы ни выступал», — заявил президент национальной федерации баскетбола Джованни Петруччи.

Бонамико за карьеру дважды становился чемпионом Италии в составе «Виртуса», а также два раза выигрывал Кубок страны. Он провел 154 матча за сборную Италии. Вместе с национальной командой Бонамико становился серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве и выигрывал чемпионат Европы в 1983-м.

