Ивлев, Писклов и Новиков близки к продлению контрактов с «Уралмашем»

Как стало известно «СЭ», «Уралмаш» заинтересован в сохранении центрового Владимира Ивлева, защитника Кирилла Писклова и разыгрывающего Игоря Новикова. Стороны близки к продлению соглашений на сезон-2025/26.

В сезоне-2024/25 Ивлев, Писклов и Новиков сыграли важную роль в победе клуба из Екатеринбурга в Кубке России (наставник «Уралмаша» Ростислав Вернун назвал Владимира Х-фактором финального матча с «Пари НН»).

В Лиге ВТБ Ивлев в среднем набирал 1,9 очка и 3,5 подбора (за 14:43 на паркете), Писклов — 4,4 очка и 2,1 подбора (15:21), Новиков — 3,7 очка и 1,4 подбора (15:04). Клуб Виктора Ганиенко финишировал на пятом месте в регулярке и в первом раунде плей-офф уступил «Локомотиву-Кубань» (3-1 — в серии).

Новиков и Писклов — главные старожилы команды. Игорь выступает за «Уралмаш» с 2017 года, Кирилл — с 2020-го. Ивлев пополнил команду в октябре 2024-го.