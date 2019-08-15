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Игроки сборной Венесуэлы объявили забастовку

15 августа 2019, 23:09
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Игроки сборной Венесуэлы объявили забастовку незадолго до старта чемпионата мира в Китае, сообщает Sportnado.

Во-первых, игроки не довольны работой главного тренера команды Фернандо Дуро. Кроме того, команде из Южной Америки не выплачивают положенные премиальные. Также баскетболисты жалуются на отсутствие должной медицинской помощи и нехватку инвентаря.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная Венесуэлы сыграет в одной группе с Китаем, Польшей и Кот-д'Ивуаром.

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