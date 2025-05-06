Баскетбол
6 мая, 13:17

Игроки «Партизана» подрались возле ночного клуба в Белграде

Алина Савинова

Трое баскетболистов «Партизана» стали участниками драки возле ночного клуба в Белграде, сообщает пресс-служба команды.

Игроки утверждают, что сначала они подверглись расистским оскорблениям со стороны группы людей, а потом им пришлось обороняться. Имена спортсменов не называются.

«Когда все подумали, что инцидент закончился словесной перепалкой, та же группа людей подкараулила игроков «Партизана» у выхода из клуба и напала на них. Игроки предприняли ответные действия против нападавших», — говорится в заявлении.

Полиция проведет расследование по факту инцидента. Отмечается, что дисциплинарные меры в отношении баскетболистов будут приниматься в соответствии с уставом клуба.

Баскетбол
БК Партизан
