Игроки намерены бойкотировать плей-офф чемпионата Франции по баскетболу
Французская лига недавно объявила о плане завершить сезон четвертьфиналами (20-21 июня), после которых состоится «Финал четырех» (24-26 июня). Однако профсоюз игроков не согласен с этим решением и намерен объявить бойкот, сообщает Eurohoops.
Решение бойкотировать четвертьфинал было принято после консультаций с игроками десяти клубов, которые могут сыграть в финальной стадии. По словам президента профсоюза, подавляющее большинство проголосовало за бойкот, и только два голоса были против.
Недовольство игроков возникло из-за чрезвычайно загруженного графика матчей после перерыва в чемпионате из-за коронавируса. Команды играют каждые два или три дня. Пауза между окончанием регулярного чемпионата и четвертьфиналом будет меньше недели.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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