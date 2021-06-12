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Игроки намерены бойкотировать плей-офф чемпионата Франции по баскетболу

23:43
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Французская лига недавно объявила о плане завершить сезон четвертьфиналами (20-21 июня), после которых состоится «Финал четырех» (24-26 июня). Однако профсоюз игроков не согласен с этим решением и намерен объявить бойкот, сообщает Eurohoops.

Решение бойкотировать четвертьфинал было принято после консультаций с игроками десяти клубов, которые могут сыграть в финальной стадии. По словам президента профсоюза, подавляющее большинство проголосовало за бойкот, и только два голоса были против.

Недовольство игроков возникло из-за чрезвычайно загруженного графика матчей после перерыва в чемпионате из-за коронавируса. Команды играют каждые два или три дня. Пауза между окончанием регулярного чемпионата и четвертьфиналом будет меньше недели.

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Иван Шитик все материалы автора
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