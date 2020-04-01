Игроки и тренер «Милана» пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Официальный сайт «Милана» объявил, что игроки и главный тренер команды пожертвовали часть своих зарплат на поддержку больниц Ломбардии, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса в Италии.

В заявлении на сайте клуба говорится, что общая сумма пожертвований составила 1 миллион евро. Ранее владелец клуба, Джорджо Армани лично пожертвовал 1,25 миллиона евро на борьбу с коронавирусом.

? Olimpia Milano si impegna nella lotta al Covid-19 ?? https://t.co/HqqXspUuaJ



? Olimpia Milano is committed to fight the emergency from Covid-19 ?? https://t.co/VgRocdEP5e #insieme pic.twitter.com/kGbFQ1XYIN — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 1, 2020

Италия — вторая страна мира по количеству зараженных коронавирусом. По данным на 14.00 1 апреля в стране заразились 105 792 человека. Италия является страной, в которой от коронавируса погибло наибольшее количество людей (12 428).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.