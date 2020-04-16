Игрокам и персоналу «Химок» зарплата выплачивается в полном объеме

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов рассказал «СЭ» о том, как в клубе решается вопрос с выплатами зарплат в связи с завершением сезона из-за пандемии. Напомним, что многие команды Европы и Единой лиги ВТБ уже объявили о сокращении заработной платы игрокам и тренерам.

— Все мы, клубы участники Евролиги, ждем чем закончатся переговоры Евролиги и профсоюза игроков, — рассказал Астахов. — Если случиться какая-то договоренность, зафиксированная в официально, то это будет «дорожная карта» для каждого клуба Евролиги.

В то же время, если я правильно помню, в России тоже есть профсоюз игроков, председатель которого член исполкома РФБ. Не знаю ведутся ли в сложившейся ситуации какие-либо переговоры между Лигой ВТБ, РФБ и российским профсоюзом. Думаю, что для российских профессиональных баскетбольных клубов было бы интересно узнать результаты этих переговоров.

Несмотря на эту неопределенную ситуацию, игроки и персонал БК «Химки» получили текущую зарплату в полном объеме. От лица всего клуба хочу выразить искреннюю благодарность и признательность компании «Металлоинвест», которая в эти непростые времена, несмотря ни на что, оказывает полную поддержку БК «Химки». (Алексей Рыбалко)