Игрок сборной Франции стал жертвой расистских оскорблений в Адриатической лиге

Атакующий защитник "Будучности" Эдвин Джэксон подвергся расовому насилию во время пятого матча финала в Адриатической лиге против "Црвены Звезды" (54:97). Болельщики изображали крики обезьян в адрес игрока сборной Франции, а также плевали в него и бросали зажигалки.

- Это печально для моего спорта, - написал Джэксон в Инстаграме. - Сегодня баскетбол - одна из вещей, которые я люблю больше всего в мире. Плевки от фанатов, летящие в тебя зажигалки и крики обезьян во время матча всегда будут недопустимым, независимо от того, где и когда.