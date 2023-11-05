Игрок «Аделаиды» потерял сознание в самолете после вылета с матча

Защитник «Аделаиды» Деян Васильевич потерял сознание в самолете во время вылета из Перта, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Рейс с баскетболистом на борту пришлось отложить, так как 26-летнему австралийцу оказывали медицинскую помощь прямо в салоне самолета.

После оказания первом медицинской помощи Васильевича сняли с рейса, а его команда улетела в Аделаиду.

Васильевич является двукратным чемпионом Австралии. Этим летом он выступал за «Вашингтон» в Летней лиге НБА.