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Сегодня, 12:23

Игрок «Аделаиды» потерял сознание в самолете после вылета с матча

Руслан Минаев
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Защитник «Аделаиды» Деян Васильевич потерял сознание в самолете во время вылета из Перта, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Рейс с баскетболистом на борту пришлось отложить, так как 26-летнему австралийцу оказывали медицинскую помощь прямо в салоне самолета.

После оказания первом медицинской помощи Васильевича сняли с рейса, а его команда улетела в Аделаиду.

Васильевич является двукратным чемпионом Австралии. Этим летом он выступал за «Вашингтон» в Летней лиге НБА.

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