Хозяева ЧМ по баскетболу получат "посев" в первую корзину

ФИБА приняла решение изменить процедуру жеребьевки финальной стадии турниров. Как сообщает пресс-служба организации, хозяева соревнований будут "посеяны" в первой корзине, в числе топ-сборных, вне зависимости от рейтинга.

Принцип будет действовать на всех трех чемпионатах мира, которые ФИБА организует в этом году: взрослом чемпионате мира в Китае (жеребьевка 16 марта), молодежного чемпионата мира для игроков до 19 лет в Греции (20 февраля) и женского ЧМ для девушек не старше 19 лет в Таиланде (20 марта).