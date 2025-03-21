Баскетбол
21 марта, 16:20

GUF выпустил трек к новому сезону Лиги Ставок MEDIA BASKET

GUF.

Известный российский рэпер GUF выпустил музыкальный трек к пятому сезону Лиги Ставок MEDIA BASKET ­­- самому масштабному проекту в медийном баскетболе, который стартует уже в апреле.

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России. В зрелищных соревнованиях за звание лучшей команды сражаются блогеры, звезды шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены и любители баскетбола. Выступления громких музыкальных хедлайнеров, больше новых команд, звезд и незабываемых эмоций — все это ждет зрителей в предстоящем юбилейном сезоне.

«Всем салют! Уже 5 апреля стартует 5-й сезон Лиги Ставок MEDIA BASKET, и я со своей командой LUGANG буду там. Специально к старту сезона ловите подгон от меня и моей команды — трек «Лига Ставок Media Basket» доступен на всех цифровых площадках», — сказал GUF.

Трек доступен по ссылке.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ПМБК". ИНН 7729607406

ERID:2VfnxyCsZDA

Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
