GUF выпустил трек к новому сезону Лиги Ставок MEDIA BASKET

Известный российский рэпер GUF выпустил музыкальный трек к пятому сезону Лиги Ставок MEDIA BASKET ­­- самому масштабному проекту в медийном баскетболе, который стартует уже в апреле.

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России. В зрелищных соревнованиях за звание лучшей команды сражаются блогеры, звезды шоу-бизнеса, профессиональные спортсмены и любители баскетбола. Выступления громких музыкальных хедлайнеров, больше новых команд, звезд и незабываемых эмоций — все это ждет зрителей в предстоящем юбилейном сезоне.

«Всем салют! Уже 5 апреля стартует 5-й сезон Лиги Ставок MEDIA BASKET, и я со своей командой LUGANG буду там. Специально к старту сезона ловите подгон от меня и моей команды — трек «Лига Ставок Media Basket» доступен на всех цифровых площадках», — сказал GUF.

Трек доступен по ссылке.