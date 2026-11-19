«Гродно-93» сыграет с «Борисфеном» 20 ноября в чемпионате Беларуси

В мужском чемпионате Беларуси по баскетболу 20 ноября запланирована встреча «Гродно-93» и могилевского «Борисфена».

Матч пройдет на площадке клуба из Гродно. Начало — в 18.00 мск. Игра включена в календарь регулярного чемпионата сезона-2026/27.

К 18 ноября у «Гродно-93» в активе девять побед в десяти матчах. «Борисфен» после десяти встреч имеет по шесть побед и четыре поражения. Таким образом, к очной игре гродненская команда подходит с более высоким процентом выигранных матчей.

В прошлом туре 14 ноября «Гродно-93» обыграл «Гродно-93-ГрГУ» со счетом 87:51. «Борисфен» 8 ноября уступил витебскому «Рубону» — 81:94. Эти результаты показывают различия в последней игровой форме соперников.

В чемпионате Беларуси также выступают «Минск», «Рубон», «Брест» и «Гомельские рыси». Игра «Гродно-93» с «Борисфеном» станет одним из ближайших матчей белорусского клубного баскетбола.