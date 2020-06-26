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Грайнер признана MVP чемпионата России-2019/20

17:27
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер из УГМК признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата России сезона-2019/20, сообщает официальный сайт РФБ.

Чемпионат России среди женских команд не был доигран из-за угрозы распространения коронавируса. УГМК досрочно был признан победителем турнира по итогам регулярного чемпионата.

Грайнер в минувшем сезоне приняла участие в 14 матчах чемпионата России, в среднем за игру американка набирала 20,4 очка, делала 7,7 подбора и отдавала 1,4 передачи.

В символическую пятерку сезона вошли Кортни Вандерслут (УГМК), Елизавета Комарова (МБА), Анастасия Шилова («Надежда), Эмма Мессеман (УГМК) и Джонквел Джонс (УГМК).

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/

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