Гомельский сожалеет, что руководство Литвы ведет антироссийскую пропаганду

Заслуженный тренер СССР Евгений Гомельский считает, что в Литве должны сохраниться те, кто хорошо отзываются о России, особенно среди именитых баскетболистов.

«Для меня эта республика абсолютно баскетбольная, в которой население делится только на три категории — кто играет в баскетбол, кто играл и кто будет играть. Я не верю, что не сохранились нормальные силы и люди, особенно звезды баскетбола, кто хорошо говорит про нас, относится с теплотой. Но, к сожалению, есть руководство страны, которое ведет такую оголтелую, безобразную антирусскую пропаганду», — приводит ТАСС слова Гомельского.

Весной 2022 года Международная федерация баскетбола отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.