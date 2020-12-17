Баскетбольный комментатор и тренер женских команд Евгений Гомельский прокомментировал решение CAS о санкциях в отношении российских спортсменов. Сегодня Спортивный арбитражный суд отстранил Россию от участия в международных турнирах под своим флагом сроком на два года.

— Командный это вид спорта или индивидуальный — неважно. В любом случае спортсмен, не прошедший соревнования, одними тренировками жить не может, — сказал Гомельский. — Весь смысл в том, чтобы была конкуренция, и были видны результаты работы. И весь спортивный мир, конечно, мечтает о том, чтобы соревнования проходили, и чтобы команды в них принимали участие. Но давление, которое на нас оказывают, оно, конечно, беспрецедентно. Терпеть надо и думать о том, как прекратить это все и бороться за то, чтобы нас восстановили. Я предполагал, что желающих нас поддержать и помочь, будет немного. А желающих нам вставить палки в колеса, к сожалению, хватает. Не очень верится, что там выступления объективные. По крайней мере, мало радости от того, что нас не допустили. Без флага, без гимна и так далее — радости мало. На сегодняшний день в баскетболе наша женская сборная — последние олимпийские чемпионы. Они выиграли в Барселоне, а туда тоже ехали спортсмены под названием СНГ, и тоже гимн не играли. Повторюсь, радости мало от этой новости. Ну, к сожалению, ищут любые пути, чтоб унизить.

В число санкций CAS входят также ряд штрафов для РУСАДА и запрет на проведение в России международных турниров.

(Алла Родкина)