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Форвард ЦСКА Антонов единогласно выбран капитан сборной России по баскетболу

08:34
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Сборная России по баскетболу выбрала капитаном форварда ЦСКА Семена Антонова, сообщает официальный сайт Российской Федерации Баскетбола (РФБ).

Кандидатуру 32-летнего россиянина, предложенную главным тренером национальной команды Зораном Лукичем, игроки поддержали единогласно.

Первый вызов в сборную Антонов получил в 2010 году. Бывший главный тренер команды Дэвид Блатт пригласил форварда клуба Суперлиги Б «Тамбов-ТГУ» на просмотровый сбор, а уже летом 2021 года включил в заявку на чемпионат Европы, где Россия заняла третье место. В 2012-м Антонов стал соавтором первой олимпийской медали в истории российского мужского баскетбола, выиграв бронзовую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38666/semen-antonov-kapitan-sbornoj-rossii

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Карен Саркисян все материалы автора
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