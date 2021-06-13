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Форвард «Баварии» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг

17:10
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Форвард «Баварии» Пауль Ципзер перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия.

Также в сообщении говорится, что Ципзер страдал от неврологических проблем, о которых немецкий клуб заявлял еще неделю назад.

27-летний перешел в «Баварию» в 2019 году из испанского «Сан-Пабло Бургоса». В мае немецкий клуб выиграл Кубок Германии и дошел до плей-офф Евролиги, но уступил в 1/4 финала «Милану» (2-3 в серии).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Carchia/status/1403833694784196610

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