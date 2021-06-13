Форвард «Баварии» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг
Форвард «Баварии» Пауль Ципзер перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия.
Также в сообщении говорится, что Ципзер страдал от неврологических проблем, о которых немецкий клуб заявлял еще неделю назад.
Paul Zipser underwent emergency surgery for a brain hemorrhage in the past days, which followed the initial neurological issues FC Bayern had released a statement about last Wednesday. German forward reached EL playoffs with his team (lost 3-2 to Milan) & won German Cup in May— Emiliano Carchia (@Carchia) June 12, 2021
27-летний перешел в «Баварию» в 2019 году из испанского «Сан-Пабло Бургоса». В мае немецкий клуб выиграл Кубок Германии и дошел до плей-офф Евролиги, но уступил в 1/4 финала «Милану» (2-3 в серии).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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