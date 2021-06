Форвард «Баварии» перенес операцию из-за кровоизлияния в мозг

Форвард «Баварии» Пауль Ципзер перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия.

Также в сообщении говорится, что Ципзер страдал от неврологических проблем, о которых немецкий клуб заявлял еще неделю назад.

Paul Zipser underwent emergency surgery for a brain hemorrhage in the past days, which followed the initial neurological issues FC Bayern had released a statement about last Wednesday. German forward reached EL playoffs with his team (lost 3-2 to Milan) & won German Cup in May