Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Ставки

Сегодня, 20:25

FONBET продлил титульное партнерство с РФБ на год

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Кириленко и Сергей Анохин.

Церемония подписания обновленного соглашения состоялась в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» при участии генерального директора FONBET Сергея Анохина и президента Российской Федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Согласно условиям обновленного контракта, букмекер продолжит выступать титульным спонсором соревнований, проходящих под эгидой РФБ, — премьер-лиги и Кубка России среди женских команд, а также суперлиги и высшей лиги среди мужских и женских команд. Соглашение подразумевает реализацию эксклюзивных спонсорских прав и проведение совместных активностей, направленных на популяризацию баскетбола в стране.

В рамках подписания соглашения был также дан старт проекту Добромяч, который будет интегрирован на матчах мужской суперлиги и женской премьер-лиги при поддержке благотворительной программы ДоброFON и производителя баскетбольных мячей J?GEL. Проект будет направлен на помощь подопечным фонда ИГРА, который помогает детям с двигательными нарушениями.

«Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Российской Федерацией Баскетбола. Под руководством Андрея Кириленко федерация развивается быстрыми темпами и проделывает огромную работу в развитии баскетбола в стране. Отдельно отмечу, что наша благотворительная программа ДоброFON теперь будет интегрирована в соревнования РФБ, и мы также благодарны компании J?GEL за прекрасно произведенный мяч и совместную работу», — отметил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

«Хочется поблагодарить наших партнеров из FONBET за огромное количество совместно реализуемых проектов, а также отдельно — за «ДоброFON», благодаря которому проект «тихий!баскетбол» вышел на новый уровень и заиграл новыми красками. Уверен, что впереди нас ждет максимально плодотворное сотрудничество», — президент Российской Федерации баскетбола заявил Андрей Кириленко.

Ранее FONBET стал генеральным партнером Федерации падела России.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков может возглавить федерацию легкой атлетики
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Путин заявил о готовности РФ продолжать борьбу с НАТО
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости