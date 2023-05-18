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Сегодня, 21:36

Фомин подвел итоги пятого сезона ЕКЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советник министра спорта РФ, президент Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3х3 Сергей Фомин подвел итоги пятого сезона ЕКЛ, который завершился 17 мая в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что турнир прошел на самом высоком, международном уровне — баскетбола 3x3 в частности, и подобных «ивентов» вообще. Работать на такой прекрасной арене, в таком баскетбольном городе, как Санкт-Петербург, с нашим прекрасным, современным оборудованием, с прекрасными игроками, тренерами, судьями и зрителями... Что еще нужно для мероприятия? Все отлично. Кстати, в торговых центрах мы имеем и новые лица болельщиков, которые зашли за рубашкой, а вернулись с эмоциями от баскетбола. Самое главное — люди видят, что мы работаем от души. Люди это оценивают, нам все помогают: и Правительство Санкт-Петербурга, и Федерация баскетбола Санкт-Петербурга. Мы живем в календаре, в духе города, который лично я очень уважаю. Я здесь вырос как международный арбитр, я здесь много судил, дружил с семьей Кондрашина. Мне в этом городе очень комфортно, я люблю этот город. Когда мы проводим мероприятия, приятно, что город отвечает взаимностью. Наверное, это правильно», — приводит слова Фомина «Спорт День за Днем».

Московская «Руна» стала чемпионом юбилейного сезона Единой Континентальной Лиги 3х3 и получила вторую путевку на турнир «STREETBALL 3x3 ELITE» в Сербию (первая досталась COP «BAD BOYS» из Санкт-Петербурга — победителю регулярного этапа сезона).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/sovetnik-ministra-sporta-rf-ob-itogakh-ekl-2023-u-nashikh-basketbolistov-samye-khoroshie-shansy-na-u
баскетбол
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