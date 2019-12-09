ФИБА оценит последствия санкций ВАДА в отношении России

Международная федерация баскетбола (ФИБА) оценит последствия санкций в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ. Также ВАДА рекомендовало перенести уже назначенные турниры из России в другие страны.

«ФИБА оценит всю ситуацию и озвучит свое мнение после завершения необходимых процедур», — говорится в сообщении.

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