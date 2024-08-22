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Сегодня, 04:02

Федерация баскетбола Колумбии не отправляла сборную страны в Россию на Кубок дружбы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фото Global Look Press
Баскетбольный мяч.
Фото Global Look Press
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Федерация баскетбола Колумбии на своей странице в социальной сети X опубликовала сообщение, в котором говорится, что национальную команду страны не отправляли в Россию на Кубок дружбы.

«Федерация баскетбола Колумбии сообщает, что через цифровые СМИ было объявлено о предполагаемом участии сборной в Кубке дружбы России. В связи с этим заявляем следующее:

1. Федерация баскетбола Колумбии так и не получила официального приглашения на участие в Кубке дружбы.

2. Федерация баскетбола Колумбии не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке дружбы.

3. Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд за неправомерное использование своего изображения или логотипа без предварительного разрешения.

Большое спасибо», — говорится в пресс-релизе.

Кубок дружбы проходит с 21 по 25 августа в Перми. В нем также принимают участие сборная России, сборная Венесуэлы и «Парма».

 

Источник: Twitter
Баскетбол
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