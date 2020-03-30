Этторе Мессина сообщил, что игроки «Милана» согласились на сокращения зарплаты

Главный тренер баскетбольного «Милана» Этторе Мессина рассказал, что игроки команды согласились пойти на сокращение зарплаты из-за простоя в сезоне. Италия стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса.

— Игроки сказали, что они готовы принять любые предложения. Они очень отзывчивые ребята, я очень ими горжусь, — цитирует ANSA Мессину. — Наш владелец Джорджо Армани потратил много денег на Италию в этот непростой момент.

С 2005 по 2009 и с 2012 по 2014 год Мессина возглавлял ЦСКА, с которым дважды выиграл Евролигу.