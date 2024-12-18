Еремин: «Тимма загубил карьеру с Седоковой»

Экс-главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Еремин отреагировал на смерть бывшего форварда «Зенита» и УНИКСа Яниса Тиммы.

«Косвенно я был знаком с Янисом Тиммой. Когда я работал в «Зените», мы пригласили в нашу команду Тимму, и он достаточно успешно выступал за питерский клуб. Его карьера тогда была на взлете. После «Зенита» его карьера пошла в гору, он уехал в Европу, где хорошо проявил себя.

Второй раз я пересекся с Янисом в 2021 году, когда он приехал в Казань в УНИКС. Чувствовалось, что это уже не тот игрок. Не хочу никого обижать, но в жизни часто бывает, что женщина, которая находится рядом, или поднимает мужчину, или опускает. Второй вариант в данном случае — это пример общения Тиммы с Седоковой. Янис, как профессиональный спортсмен достаточно высокого уровня, загубил карьеру с ней», — сказал Еремин «ВсеПроСпорт».

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тимма играл в России за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.