Баскетбол
Новости
Единая лига ВТБ Россия Евролига Еврокубок Чемпионат мира
Главная
Баскетбол

Сегодня, 17:45

Еремин: «Тимма загубил карьеру с Седоковой»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Еремин отреагировал на смерть бывшего форварда «Зенита» и УНИКСа Яниса Тиммы.

«Косвенно я был знаком с Янисом Тиммой. Когда я работал в «Зените», мы пригласили в нашу команду Тимму, и он достаточно успешно выступал за питерский клуб. Его карьера тогда была на взлете. После «Зенита» его карьера пошла в гору, он уехал в Европу, где хорошо проявил себя.

Второй раз я пересекся с Янисом в 2021 году, когда он приехал в Казань в УНИКС. Чувствовалось, что это уже не тот игрок. Не хочу никого обижать, но в жизни часто бывает, что женщина, которая находится рядом, или поднимает мужчину, или опускает. Второй вариант в данном случае — это пример общения Тиммы с Седоковой. Янис, как профессиональный спортсмен достаточно высокого уровня, загубил карьеру с ней», — сказал Еремин «ВсеПроСпорт».

Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тимма играл в России за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Станислав Еремин
Янис Тимма
Читайте также
Боец Иван Емельяненко получил полтора года тюрьмы
Танцор Полунин уезжает из России вместе с женой-фигуристкой Ильиных
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Популярное видео
В «Ладе» началась распродажа команды?
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Экс-агент Тиммы пожелал терпения близким баскетболиста: «Понятно, какая волна сейчас обрушится на них»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости