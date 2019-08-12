Энтони Гилл: "Только позитивные ожидания от работы с Куртинайтисом"

Форвард "Химок" Энтони Гилл рассказал с каким настроением и в какой форме приступает к подготовке к новому сезону.

– Я так рад снова быть в Химках и увидеть всех друзей. В "Химках" все одна большая дружная семья, – приводит слова баскетболиста официальный сайт подмосковного клуба. – Я переживал, что выбыл по ходу сезона и не помог ничем команде. Но теперь я счастлив. Жду встречи с новыми одноклубниками, состав у нас в этом году подобран просто здорово. Только позитивные ожидания от работы с Римасом Куртинайтисом, который для меня пока что новый тренер. С нетерпением жду и встречи с нашими прекрасными болельщиками, от которых я получаю столько добрых слов. Пусть не беспокоятся, я чувствую себя отлично и полностью восстановился после травмы.

– Поддерживал летом связь с кем-то из одноклубников?

– Да, конечно, со многими. А особенно с тем парнем, как ж его зовут….. Фамилия у него начинается с английской буквы S….. Швед, кажется (смеется). Серьезно, я очень соскучился по одноклубникам.