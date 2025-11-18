Элен Шакирова может возглавить сборную Ирана

По информации «СЭ», Элен Шакирова близка к тому, чтобы возглавить сборную Ирана.

В настоящий момент 55-летняя российская специалистка находится в Иране, стороны близки к заключению соглашения.

Шакирова уже работала за границей: в сезоне-2019/20 она возглавляла польскую «Энергию», а с 2021-го по 2024-й работала наставником мужской команды «Актобе». Сейчас специалистка работает в омском «Нефтянике».

Шакирова — олимпийская чемпионка 1992 года в составе сборной СНГ.