Экс-президент РФБ Аникеева должна выплатить 42,8 миллиона рублей

Иск российской федерации баскетбола к ее экс-президенту Юлии Аникеевой был частично удовлетворен симоновским судом Москвы, сообщают РИА Новости. Аникеева должна выплатить РФБ 42,8 миллиона рублей.

Ранее бывший президент РФБ Юлия Аникеева получила 4,5 года колонии за мошенничество. По версии следствия, она вместе с бывшим главным бухгалтером организации Михаилом Кочаряном и бухгалтером Еленой Силиной похитили средства РФБ в размере около 43 миллионов рублей.