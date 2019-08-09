Джауан Джонсон покинет "Локомотив"

Центровой Джуан Джонсон покинет "Локомотив". Клуб не стал предлагать новый контракт 30-летнему американцу, сообщают "Известия".
В Единой лиге ВТБ Джонсон набирал в среднем 11,1 очка и 4,7 подбора, в Еврокубке – 9,3 очка и 5 подборов.
Таким образом, из прошлогоднего состава в "Локомотиве" осталось всего пять человек: Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий и Драган Апич.
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https://iz.ru/908006/timur-ganeev/na-zamenu-dzhauanu-sostav-loko-popolnil-alan-uiliams
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